Що не можна садити поруч з капустою, бо головки будуть малими та червивими

Які рослини не можна садити біля капусти / © Pixabay

Реклама

Капуста вважається однією з найпопулярніших культур на городі, але для гарного врожаю важливо враховувати не лише поливання і підживлення. Значну роль відіграє й те, які культури ростуть поруч. Неправильне сусідство може уповільнювати розвиток капусти, провокувати появу шкідників і навіть впливати на розмір майбутніх головок. Досвідчені городники давно помітили, що деякі культури краще не садити поруч з капустяними грядками. Якщо проігнорувати це правило, качани можуть вирости дрібними та пошкодженими.

Які рослини небажано садити поруч з капустою

Редиска. Однією з культур, яка не завжди добре уживається з капустою, вважається редиска. Хоча ці рослини належать до однієї родини, вони можуть сприяти появі однакових шкідників, які пошкоджують листя і молоді головки капусти.

Полуниця. Не рекомендується також садити поруч з капустою полуницю і суницю. Ці рослини можуть конкурувати за поживні речовини в ґрунті, особливо якщо земля не дуже родюча. ЯІк результат, капуста може розвиватися повільніше і формуватиме дрібні головки.

Томати. Ще одним небажаним сусідом іноді називають помідори. Вони потребують трохи інших умов вирощування, а їхні потужні кущі можуть затінювати капусту, через що головки формуватимуться повільніше.

Які рослини краще посадити поруч

Поруч з капустою добре ростуть кріп і селера, які можуть створювати сприятливі умови на грядці. Їхній аромат іноді допомагає зменшити кількість комах, що шкодять капустяним рослинам.

Також поруч з капустою варто садити цибулю і часник. Вони займають небагато місця та можуть доповнювати грядку, не заважаючи розвитку капусти.