Як мити вікна без хімії, щоб не було розводів і не осідав пил: п’ять засобів, які дійсно працюють

Чисті вікна роблять оселю світлішою і затишнішою, але багато людей стикаються з однією проблемою: після миття на склі залишаються розводи, а пил швидко осідає знову. Через це доводиться мити вікна досить часто, що забирає багато сил та часу. Однак вирішення цієї проблеми є і дуже просте. Виявляється, що є домашні засоби, які допомагають добре очистити скло, прибрати сліди бруду і запобігти осіданню пилу.

Вода з оцтом. Один із найпопулярніших способів миття вікон — розчин води з оцтом. Така суміш добре розчиняє жирні сліди, прибирає плями і робить скло прозорим. Для приготування достатньо змішати воду і трохи оцту. Розчин наносять на скло за допомогою губки чи розпилювача, а потім витирають м’якою тканиною або паперовими рушниками. Оцет допомагає уникнути розводів і робить поверхню більш гладкою.

Розчин із лимонним соком. Лимонний сік також добре підходить для очищення скла. Його природна кислота допомагає видаляти наліт і залишки бруду. Кілька ложок лимонного соку додають у теплу воду, після чого протирають вікна м’якою тканиною. Такий розчин не лише очищує скло, а й залишає легкий свіжий аромат.

Крохмальний розчин. Мало хто знає, але звичайний крохмаль може допомогти зробити вікна ідеально прозорими. Невелика кількість крохмалю, розчинена у воді, допомагає прибрати навіть дрібні забруднення. Після миття скло потрібно протерти сухою тканиною чи папером, у результаті поверхня стає блискучою і без розводів.

Чайний настій. Слабкий настій чорного чаю також можна використовувати для миття вікон. У ньому містяться природні речовини, які допомагають видаляти забруднення і надають склу легкого блиску. Чай наносять на скло за допомогою тканини, після чого витирають поверхню насухо.