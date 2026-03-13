ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

Як мити вікна без хімії, щоб не було розводів і не осідав пил: п’ять засобів, які дійсно працюють

Ці прості домашні розчини допоможуть зробити скло чистим і надовго захистять від бруду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим помити вікна, щоб не було розводів

Чим помити вікна, щоб не було розводів

Чисті вікна роблять оселю світлішою і затишнішою, але багато людей стикаються з однією проблемою: після миття на склі залишаються розводи, а пил швидко осідає знову. Через це доводиться мити вікна досить часто, що забирає багато сил та часу. Однак вирішення цієї проблеми є і дуже просте. Виявляється, що є домашні засоби, які допомагають добре очистити скло, прибрати сліди бруду і запобігти осіданню пилу.

Як помити вікна без розводів: народні засоби

  1. Вода з оцтом. Один із найпопулярніших способів миття вікон — розчин води з оцтом. Така суміш добре розчиняє жирні сліди, прибирає плями і робить скло прозорим. Для приготування достатньо змішати воду і трохи оцту. Розчин наносять на скло за допомогою губки чи розпилювача, а потім витирають м’якою тканиною або паперовими рушниками. Оцет допомагає уникнути розводів і робить поверхню більш гладкою.

  2. Розчин із лимонним соком. Лимонний сік також добре підходить для очищення скла. Його природна кислота допомагає видаляти наліт і залишки бруду. Кілька ложок лимонного соку додають у теплу воду, після чого протирають вікна м’якою тканиною. Такий розчин не лише очищує скло, а й залишає легкий свіжий аромат.

  3. Крохмальний розчин. Мало хто знає, але звичайний крохмаль може допомогти зробити вікна ідеально прозорими. Невелика кількість крохмалю, розчинена у воді, допомагає прибрати навіть дрібні забруднення. Після миття скло потрібно протерти сухою тканиною чи папером, у результаті поверхня стає блискучою і без розводів.

  4. Чайний настій. Слабкий настій чорного чаю також можна використовувати для миття вікон. У ньому містяться природні речовини, які допомагають видаляти забруднення і надають склу легкого блиску. Чай наносять на скло за допомогою тканини, після чого витирають поверхню насухо.

  5. Гліцерин для захисту від пилу. Після миття вікон можна протерти скло водою з невеликою кількістю гліцерину. Такий розчин створює тонку плівку, яка допомагає зменшити осідання пилу. Завдяки цьому вікна довше залишаються чистими і не потребують частого миття.

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie