Как мыть окна без химии, чтобы не было разводов и пыли: пять средств, которые действительно работают

Чем помыть окна, чтобы не было разводов

Чистые окна делают дом светлее и уютнее, но многие люди сталкиваются с одной проблемой: после мытья на стекле остаются разводы, а пыль быстро оседает снова. Поэтому приходится мыть окна довольно часто, что занимает много сил и времени. Однако решение этой проблемы есть и очень простое. Оказывается, есть домашние средства, которые помогают хорошо очистить стекло, убрать следы грязи и предотвратить оседание пыли.

Вода с уксусом. Один из самых популярных способов мытья окон — раствор воды с уксусом. Такая смесь хорошо растворяет жирные следы, убирает пятна и делает стекло прозрачным. Для приготовления достаточно смешать воду и немного уксуса. Раствор наносят на стекло с помощью губки или распылителя, затем вытирают мягкой тканью или бумажными полотенцами. Уксус помогает избежать разводов и делает поверхность более гладкой.

Раствор с лимонным соком. Лимонный сок хорошо подходит для очистки стекла. Его природная кислота помогает удалять налет и остатки грязи. Несколько ложек лимонного сока добавляют в тёплую воду, после чего протирают окна мягкой тканью. Такой раствор не только очищает стекло, но оставляет легкий свежий аромат.

Крахмальный раствор. Немногие знают, но обычный крахмал может помочь сделать окна идеально прозрачными. Небольшое количество крахмала, растворенное в воде, помогает убрать даже мелкие загрязнения. После мытья стекло нужно протереть сухой тканью или бумагой, в результате чего поверхность становится блестящей и без разводов.

Чайный настой. Слабый настой черного чая также можно использовать для мытья окон. В нем содержатся природные вещества, которые помогают удалять загрязнения и придают стеклу лёгкий блеск. Чай наносят на стекло с помощью ткани, после чего вытирают поверхность досуха.