Кто из украинцев получит 1500 гривен в апреле: полный перечень категорий

Деньги / © УНИАН

Реклама

В апреле 13 млн украинцев получат единовременную денежную помощь в размере 1500 грн. Министр социальной политики Денис Улютин раскрыл перечень категорий, которым средства начислят автоматически.

Об этом Улютин рассказал во время часа вопросов к правительству, а также сообщило Минсоцполитики в Сети.

В апреле выплату в размере 1500 грн получат граждане Украины, которые пользуются социальной поддержкой государства и получают различные виды соцпомощи.

Реклама

«Что касается непосредственно этой выплаты. Выплата будет осуществляться для пенсионеров из числа тех, у кого есть пенсия по возрасту, получателей социальных пособий, непосредственно это семьи с детьми, лица с инвалидностью, это те, кто получают базовую социальную помощь, а также ВПЛ из числа тех, кто получает выплаты на ВПЛ», — рассказал министр.

По его словам, в целом речь идет примерно о 13 млн человек, которые так или иначе взаимодействуют с системой социальной защиты и получают государственные выплаты.

«Мы считаем, что большинство или все, кто нуждаются в такой выплате, действительно нуждаются, кто верифицирован с точки зрения их материального состояния, и на кого действительно повлияет непосредственно ценовая ситуация на рынке нефтепродуктов, они смогут получить такую выплату», — добавил Улютин.

Как получить 1500 грн от государства?

Он также уточнил, что средства начислят автоматически в апреле, и гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений или обращаться в учреждения.

Реклама

«Выплата поступит теми же самыми каналами, которыми они получают непосредственно выплаты все. Если через „Укрпочту“, то через „Укрпочту“, если через банковскую систему, то через банковскую систему, и выплата будет одноразовая», — пояснил министр соцполитики.

Кто может получить 1500 грн помощи — перечень категорий

В ведомстве также сообщили в Сети, что в апреле дополнительные 1500 грин получат следующие категории граждан:

пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию;

получатели пособия по инвалидности и малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица из числа получателей соцпомощи;

малообеспеченные семьи;

семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.

Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в апреле миллионы украинцев получат единовременную выплату 1500 грн. Помощь предназначена для пенсионеров, людей с инвалидностью, малообеспеченных, ВПЛ и семей с детьми. Средства начислят автоматически на банковские карты или через «Укрпочту» в пределах бюджета Минсоцполитики.