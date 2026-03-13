Хто з українців отримає 1500 гривень у квітні: повний перелік категорій

Гроші / © УНІАН

У квітні 13 млн українців отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 1500 грн. Міністр соціальної політики Денис Улютін розкрив перелік категорій, яким кошти нарахують автоматично.

Про це Улютін розповів під час години запитань до уряду, а також повідомило Мінсоцполітики в Мережі.

У квітні виплату у розмірі 1500 грн отримають громадяни України, які користуються соціальною підтримкою держави та отримують різні види соцдопомоги.

«Що стосується безпосередньо цієї виплати. Виплата буде здійснюватись для пенсіонерів з-поміж тих, хто має пенсію за віком, отримувачів соціальних допомог, безпосередньо це сім’ї з дітьми, особи з інвалідністю, це ті, хто отримують базову соціальну допомогу, а також ВПО з-поміж тих, хто отримує виплати на ВПО», — розповів міністр.

За його словами, загалом ідеться приблизно про 13 млн людей, які так чи інакше взаємодіють із системою соціального захисту та отримують державні виплати.

«Ми вважаємо, що більшість або всі, хто потребують такої виплати, дійсно потребують, хто верифікований з точки зору їх матеріального стану, і на кого дійсно вплине безпосередньо цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, вони зможуть отримати таку виплату», — додав Улютін.

Як отримати 1500 грн від держави?

Він також уточнив, що кошти нарахують автоматично у квітні, і громадянам не потрібно буде подавати жодних заяв чи звертатися до установ.

«Виплата надійде тими ж самими каналами, якими вони отримують безпосередньо виплати всі. Якщо через „Укрпошту“, то через „Укрпошту“, якщо через банківську систему, то через банківську систему, і виплата буде одноразова», — пояснив міністр соцполітики.

Хто може отримати 1500 грн допомоги — перелік категорій

У відомстві також повідомили у Мережі, що у квітні додаткові 1500 грин отримають такі категорії громадян:

пенсіонери за загальнообовʼязковим пенсійним страхуванням;

отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;

внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;

малозабезпечені родини;

сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що у квітні мільйони українців отримають одноразову виплату 1500 грн. Допомога призначена для пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених, ВПО та сімей з дітьми. Кошти нарахують автоматично на банківські картки або через «Укрпошту» в межах бюджету Мінсоцполітики.