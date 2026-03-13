- Дата публікації
Відомий український гуморист розсекретив незвичайне ім'я новонародженої донечки
Комік доволі оригінально розкрив, як назвав донечку.
Зірка "Ліги сміху", відомий український гуморист Володимир Черняк розсекретив незвичайне ім'я новонародженої донечки.
Шоумен третього березня став багатодітним батьком. У коміка та його дружини Юлії народилась донечка. Подружжя одразу не розкривало ім'я дівчинки, але й довго інтригу не тримало. Гуморист та його дружина вже розкрили, як назвали донечку.
Закохані доволі оригінально розсекретило ім'я маляти. Подружжя опублікувало спільний допис в Instagram. На кадрах їхня крихітна донечка лежала в колисці, а тим часом Юлія тримала в руках тортик з написом "Мене звати". Вона зняла стрічку, а під цим текстом було приховане незвичайне ім'я Міра. Саме так подружжя й назвало донечку.
Зазначимо, Володимир Черняк та його дружина Юлія стали багатодітними батьками. Вони також виховують старших сина та доньку.
