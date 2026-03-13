Відомий український гуморист розсекретив незвичайне ім'я новонародженої донечки

Володимир Черняк із дружиною / © instagram.com/cherniak_vv

Зірка "Ліги сміху", відомий український гуморист Володимир Черняк розсекретив незвичайне ім'я новонародженої донечки.

Шоумен третього березня став багатодітним батьком. У коміка та його дружини Юлії народилась донечка. Подружжя одразу не розкривало ім'я дівчинки, але й довго інтригу не тримало. Гуморист та його дружина вже розкрили, як назвали донечку.

Закохані доволі оригінально розсекретило ім'я маляти. Подружжя опублікувало спільний допис в Instagram. На кадрах їхня крихітна донечка лежала в колисці, а тим часом Юлія тримала в руках тортик з написом "Мене звати". Вона зняла стрічку, а під цим текстом було приховане незвичайне ім'я Міра. Саме так подружжя й назвало донечку.

Володимир Черняк та його дружина назвали доньку Мірою / © instagram.com/cherniak_vv

Зазначимо, Володимир Черняк та його дружина Юлія стали багатодітними батьками. Вони також виховують старших сина та доньку.

