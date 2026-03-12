Син Оззі Осборна зворушив звісткою про народження доньки, яка носитиме ім’я зіркового дідуся

Оззі Осборн та Джек Осборн / © Associated Press

У родині Осборнів радісна подія — син легендарного рокера Оззі Осборна, Джек, став батьком.

У нього та його дружини Арі народилася донька, якій подружжя дало символічне ім’я на честь покійного дідуся.

Про поповнення в родині Джек повідомив у соцмережах. Пара опублікувала чорно-білий ролик маляти з листівкою «Привіт, світе», де була вказана дата її народження — 5 березня. У підписі щасливий батько розсекретив ім’я дівчинки.

«Знайомтесь — Оззі Матильда Осборн».

У сторіз Джек також коротко поділився першими емоціями після народження доньки:

«Вона вже з нами і вона ідеальна».

Під дописом швидко з’явилися десятки привітань від друзів, колег і шанувальників родини, які побажали малечі щасливого життя.

Оззі Осборн та Джек Осборн / © Associated Press

Ім’я новонародженої стало особливо зворушливою даниною пам’яті її знаменитому дідусю. Оззі Осборн помер 22 липня 2025 року у віці 76 років — менш ніж через три тижні після прощального концерту гурту «Black Sabbath» у Великій Британії, на який тоді приїхали всі члени родини.

Раніше Джек зізнавався, що новина про майбутнє поповнення допомогла йому пережити втрату батька. Очікування дитини він називав своєрідним «променем світла» у складний період.

Тепер же у родині з’явилася ще одна маленька Осборн — Оззі Матильда, ім’я якої вже стало символічним продовженням історії легендарної рок-династії.

