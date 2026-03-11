Анна Кошмал зворушила рідкісними фото доньки у її перший день народження

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал поділилася рідкісними сімейними світлинами та показала, як за рік підросла її донька Софія. З нагоди першого дня народження дівчинки артистка опублікувала серію фотографій, на яких зібрані найтепліші моменти від перших місяців її життя.

У підписі до кадрів акторка зізналася, що поява доньки стала для неї новим етапом материнства та принесла в родину ще більше радості.

«Вже цілий рік! Рік нашій перлинці Софії. Вона прийшла до нас множити любов у сотні, ми всі танемо від цієї неземної краси та щастя. Фіфі дала мені абсолютно новий материнський досвід та показала, що діти можуть бути настільки різними, що все знову наче вперше», — написала Кошмал.

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Акторка також зізналася, що намагається не втрачати жодної миті поруч із малечею, адже перші роки дитинства минають дуже швидко.

У публікації Анна Кошмал зібрала світлини різних періодів: від кадру з пологового будинку, де вона тримає новонароджену доньку, до домашніх моментів із повсякденного життя. Є також фото з прогулянок і поїздок, які показують, як змінювалася Софія протягом першого року.

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

На святкових знімках іменинниця позує у ніжному образі — пишній сукні кольору айворі з декоративними елементами. Її вбрання доповнює пов’язка з бантиком та маленькі рожеві пінетки. Дівчинка усміхається на руках у мами, а позаду видно святкову фотозону: арку з біло-рожевих повітряних кульок, велику цифру «1» і напис із її ім’ям.

