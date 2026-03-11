ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
2 хв

Анна Кошмал зворушила рідкісними фото доньки у її перший день народження

Акторка поділилася сімейними архівами з донькою від фото з пологового і до першого дня народження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Анна Кошмал з донькою

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал поділилася рідкісними сімейними світлинами та показала, як за рік підросла її донька Софія. З нагоди першого дня народження дівчинки артистка опублікувала серію фотографій, на яких зібрані найтепліші моменти від перших місяців її життя.

У підписі до кадрів акторка зізналася, що поява доньки стала для неї новим етапом материнства та принесла в родину ще більше радості.

«Вже цілий рік! Рік нашій перлинці Софії. Вона прийшла до нас множити любов у сотні, ми всі танемо від цієї неземної краси та щастя. Фіфі дала мені абсолютно новий материнський досвід та показала, що діти можуть бути настільки різними, що все знову наче вперше», — написала Кошмал.

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Акторка також зізналася, що намагається не втрачати жодної миті поруч із малечею, адже перші роки дитинства минають дуже швидко.

У публікації Анна Кошмал зібрала світлини різних періодів: від кадру з пологового будинку, де вона тримає новонароджену доньку, до домашніх моментів із повсякденного життя. Є також фото з прогулянок і поїздок, які показують, як змінювалася Софія протягом першого року.

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

На святкових знімках іменинниця позує у ніжному образі — пишній сукні кольору айворі з декоративними елементами. Її вбрання доповнює пов’язка з бантиком та маленькі рожеві пінетки. Дівчинка усміхається на руках у мами, а позаду видно святкову фотозону: арку з біло-рожевих повітряних кульок, велику цифру «1» і напис із її ім’ям.

Нагадаємо, нещодавно Тімуру Мірошниченку виповнилося 40. Дружина з дітьми та батьки зворушливо привітали ведучого з Балі.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie