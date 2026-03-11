Ілона Гвоздьова приголомшила схудненням на 27 кіло і розкрила, як зробила це без жорстких дієт

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова приголомшила, як схудла на 27 кіло, і розкрила, як зробила це без жорстких дієт.

Знаменитість набрала кілограми під час першої вагітності. Після пологів танцівниця стала думати, як їй краще повертатися у форму. Ілона Гвоздьова вирішила не виснажувати своє тіло, а більше дослухатися до нього. Тож, хореографиня відмовилась від жорстких дієт, а натомість віддала перевагу щоденним прогулянкам, дихальним практиками, танцям. Врешті, це все дало результат у вигляді мінус 27 кілограмів.

"Після народження доньки я набрала 23 кіло, і перша думка була – як повернути форму. Але потім прийшла інша думка: а якщо почати не з виснаження, а з прийняття або вдячності своєму тілу? Я не пішла на жорстку дієту, а почала прислухатися до ритму свого тіла. Щоденна прогулянка, практика дихання, танців, і тіло зреагувало", - поділилась танцівниця.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова також додала, що віддала перевагу здоровому схудненню, аби результат був довготривалий. Також вона не ставила дедлайнів, коли вона має позбутися кіло. Знаменитість говорить, що більше вчилась приймати себе, аніж ганятися за кілограмами.

"Найважливіше, я не ставила собі дедлайнів щодо повернення у форму, я прислухалась до тіла. Кожен рух був не на виснаження, а на перспективний результат і здорове тіло. Я не змагалась за результат, я прагнула не втратити відчуття себе та прийняття себе, яке не вимірюють в кілограмах", - підсумувала танцівниця.

