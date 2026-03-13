У Києві з’явився "літаючий будинок", мешканці б'ють на сполох: що відомо (відео)

Скандал із будівництвом у Києві / © ТСН

У Києві розгорівся черговий скандал, пов’язаний із будівництвом. Мешканці житлового будинку на проспекті Петра Григоренка скаржаться, що заради прокладання водопроводу та каналізації для новобудови поруч будівельники підрили їхню оселю величезною траншеєю.

Загроза для фундаменту багатоповерхівки в Києві та сусідніх дворів

Люди занепокоєні подальшим технічним станом 15-поверхового будинку, адже велетенські рови викопали просто під балконами багатоповерхівки.

Мешканці додають: їм ніхто не надає чітких пояснень, тож вони бояться, що споруда може завалитися, особливо якщо підуть дощі і траншея заповниться водою.

Окрім ризику для фундаменту, невідомо, чим закінчиться підключення нового приміщення до каналізації безпосередньо під житловим будинком. Наразі через роботи з підключення комунікацій траншеями перериті кілька сусідніх дворів.

Хто і чому підкопує фундамент будинку в Києві

ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до Департаменту територіального контролю Києва. Там пояснюють, що на проспекті Петра Григоренка, 9 наразі дійсно тривають роботи з прокладання водопроводу та каналізації до новозбудованого об’єкта. Роботи охоплюють ще три сусідні двори.

«Роботи з прокладання водопроводу та каналізації виконує ТОВ „Пінара Енерджи“ на замовлення ПП „Ават“, — повідомляють у Департаменті.

З відкритих джерел відомо, що виконавець робіт — товариство з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на монтажі водопровідних систем, а замовник — приватне підприємство, що надає в оренду й експлуатацію нерухоме майно.

Позиція влади Києва: жити на ямах ще два місяці

У профільному департаменті запевняють, що будівництво законне.

«На період виконання цих робіт Департаментом територіального контролю міста Києва видано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою №26020005. Термін її дії — до 19 травня 2026 року», — зазначають у відомстві.

Там наголошують, що контрольну картку видано на підставі погодженої проєктної та дозвільної документації. Таким чином, розритими двори згаданих будинків будуть ще щонайменше два місяці. Чиновники стверджують, що роботи, які налякали громадян, виконуються згідно з регламентом.

«Інспектором Департаменту було здійснено виїзд на місце за вказаною адресою. Під час обстеження встановлено, що роботи виконуються відповідно до умов виданої контрольної картки», — кажуть у Департаменті.

Після завершення робіт підрядна організація зобов’язана відновити благоустрій території у визначені терміни. Інспектори обіцяють здійснювати подальший контроль за відновленням дворів.