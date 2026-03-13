ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Україна здобула ще один подвійний п'єдестал на Паралімпіаді-2026

Ірина Буй та Олександра Кононова виграли "срібло" та "бронзу" парабіатлонного спринту-персьюту.

Автор публікації
Максим Приходько
Ірина Буй та Олександра Кононова

Ірина Буй та Олександра Кононова / © Associated Press

Україна виборола ще дві медалі на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У парабіатлонному спринт-переслідуванні в класі стоячи Ірина Буй здобула "срібло", а Олександра Кононова стала бронзовою призеркою.

У цій гонці взяли участь ще дві українки: Людмила Ляшенко фінішувала шостою, а Богдана Конашук — сьомою.

Таким чином, у скарбничці збірної України вже 13 медалей на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, чотири срібні та шість бронзових нагород.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

