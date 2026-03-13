- Дата публикации
Украина завоевала еще один двойной пьедестал на Паралимпиаде-2026
Ирина Буй и Александра Кононова выиграли "серебро" и "бронзу" парабиатлонного спринта-персьюта.
Украина завоевала еще две медали на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
В парабиатлонном спринт-преследовании в классе стоя Ирина Буй завоевала "серебро", а Александра Кононова стала бронзовой призеркой.
В этой гонке приняли участие еще две украинки: Людмила Ляшенко финишировала шестой, а Богдана Конашук — седьмой.
Таким образом, в копилке сборной Украины уже 13 медалей на Паралимпийских играх-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.