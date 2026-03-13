Украина завоевала еще один двойной пьедестал на Паралимпиаде-2026

Ирина Буй и Александра Кононова / © Associated Press

Украина завоевала еще две медали на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В парабиатлонном спринт-преследовании в классе стоя Ирина Буй завоевала "серебро", а Александра Кононова стала бронзовой призеркой.

В этой гонке приняли участие еще две украинки: Людмила Ляшенко финишировала шестой, а Богдана Конашук — седьмой.

Таким образом, в копилке сборной Украины уже 13 медалей на Паралимпийских играх-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.