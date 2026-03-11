Україна поскаржилася на систематичний тиск з боку МПК на Паралімпіаді-2026

Україна на Паралімпіаді-2026 / Національний паралімпійський комітет України

Національний паралімпійський комітет (НПК) України поскаржився на систематичний тиск з боку Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) на зимових Паралімпійських іграх-2026, які тривають в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

НПК спільно з паралімпійською збірною України опублікував звернення до МПК.

В організації навели чотири приклади "негативних проявів" на адресу української делегації під час перебування на Паралімпіаді-2026.

Збірну України примусили зняти державний прапор на будинку

"Команда вивішувала його на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх — без заперечень з боку керівництва МПК і Оргкомітету. Через деякий час після розміщення прапора з'явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. На запитання команди, чому і на якій підставі регламенту це зроблено, — відповіді не було".

У НПК додали, що врешті команді дозволили розмістити прапор — "там, де його менше видно".

"Недопустимі" командні зібрання

"Кожного вечора команда збирається на 10–15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підведення підсумків і визначення планів на наступний день.

З огляду на це кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом", — йдеться у заяві.

Спортсменку збірної Олександру Кононову примусили зняти сережки з написом "Stop War"

"На церемонії нагородження нашої чемпіонки представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано "Stop War". Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі".

"Цинічний і протиправний прояв" проти родини Тараса Радя

"Долаючи російські бомбардування, українська родина паралімпійця Тараса Радя виїхала з Тернопільщини, щоб підтримати його в боротьбі за переможний український результат.

Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом, і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК".

Підсумовуючи, в паралімпійському комітеті вказали на "незрозуміле і дуже спеціальне партнерство" МПК з національними комітетами РФ і Білорусі.

"У всього загалу паралімпійців України і у наших друзів з НПК інших країн виникає питання — на чому ґрунтується зазначене спеціальне партнерство? І чи допустиме таке особливе партнерство взагалі в ситуації, коли вся цивілізована Європа та країни світу звертають увагу на недопустимість порушення з боку МПК міжнародного права, Конституції МПК і головних ідей і філософії міжнародного паралімпійського руху?"

Паралімпійські ігри-2026 триватимуть до 15 березня. Зараз Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.