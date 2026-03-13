ТСН у соціальних мережах

Україна виборола 14-ту медаль на Паралімпійських іграх-2026

Григорій Вовчинський став срібним призером в парабіатлонному спринті-персьюті в класі стоячи.

Максим Приходько
Григорій Вовчинський

Григорій Вовчинський / cherkasy.city

Україна завоювала 14-ту медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Григорій Вовчинський виборов "срібло" в парабіатлонному спринті-персьюті в класі стоячи.

Це вже 14-та медаль України на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, п'ять срібних та шість бронзових нагород.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

