Україна виборола 14-ту медаль на Паралімпійських іграх-2026
Григорій Вовчинський став срібним призером в парабіатлонному спринті-персьюті в класі стоячи.
Україна завоювала 14-ту медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
Григорій Вовчинський виборов "срібло" в парабіатлонному спринті-персьюті в класі стоячи.
Це вже 14-та медаль України на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, п'ять срібних та шість бронзових нагород.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.