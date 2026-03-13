Иран / © Associated Press

Реклама

Российская разведка оказывает поддержку Ирану для осуществления ответных ударов по США, Израилю и их союзникам в регионе Персидского залива.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Это, а также возможность китайской помощи Тегерану, свидетельствуют о растущем сотрудничестве между противниками Соединенных Штатов на фоне угрозы эскалации конфликта с Ираном», — пишут журналисты.

Реклама

Согласно информации, полученной от информированных лиц и данных американской и западной разведок, Россия в настоящее время передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и тактические рекомендации для использования дронов. Основная цель — поддержка иранских контрударов по войскам США в регионе, отмечает издание.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил, что Россия может помогать Ирану в применении ударных беспилотников во время атак на Ближнем Востоке.

По его словам, за некоторыми тактическими решениями Ирана в использовании дронов может стоять Кремль. Иранские операторы стали применять дроны на значительно более низкой высоте, что затрудняет их обнаружение и перехват современными системами противовоздушной обороны.

Война в Иране — последние новости

Ранее уже сообщалось, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Однако у Трампа отрицали помощь Ирана со стороны России, поверив путинским прихвостням «на слово».

Реклама

Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по Ирану.

«У нас есть беспрецедентная огневая мощность, неограниченное количество боеприпасов и много времени — смотрите, что сегодня произойдет с этими безумными подонками. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47 президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь! — написал вину соцсети.

Иран 12 марта атаковал дронами общую базу французских и курдских сил в городе Махмур в Ираке.

По меньшей мере, шесть военных пострадали, один из них впоследствии умер — это был старший адъютант Арно Фрион.

Реклама

Также накануне здание Международного финансового центра Дубая (DIFC), одного из ключевых экономических хабов Ближнего Востока, потерпело удар беспилотника. По предварительным данным, за атакой стоит Иран.

Последствия атаки / © Associated Press

28 февраля США и Израиль начали атаковать Иран. В этих атаках погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и почти все военное руководство страны — примерно 40 ключевых чиновников. Нового аятолла избрали 8 марта

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи — сын погибшего Али Хаменеи.