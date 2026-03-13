Експерти попереджають: ці предмети в жодному разі не можна ставити в посудомийну машину

Речі, які не можна класти в посудомийну машину / © pexels.com

Коли вона бере на себе брудний посуд, у вас з’являється більше часу на відпочинок після їжі. Адже приготування й так достатньо виснажливе! Однак, не всі предмети можна ставити в посудомийну машину.

Сковорідки з антипригарним покриттям

«Якщо ваша сковорідка не має спеціальної позначки „безпечна для посудомийки“, її слід мити лише вручну,» — радить Чіуфо (керівник тестування посудомийних машин у Consumer Reports). «Посудомийка швидко зіпсує антипригарне покриття, і вам доведеться витрачати гроші на заміну раніше, ніж треба.»

Дерев’яні дошки та кухонні прилади

Дерев’яні дошки, ложки та інші кухонні дерев’яні предмети завжди мийте вручну. «Дерево не лише може деформуватися від високих температур, а ще й розбухає від води та тріскається, створюючи ідеальні умови для бактерій,» — пояснює Річард Таррант, старший віцепрезидент Bosch Home Appliances.

Чавунний посуд

Чавунні сковорідки й гриль-панелі чудові для обсмажування м’яса, риби, овочів або кукурудзяного хліба, і майже не знищувані — доки не потрапляють у посудомийку. «Машина швидко зіпсує навіть ідеальний чавун,» — каже Чіуфо. Вона знімає шар запеченої олії, що не дає їжі прилипати й захищає від іржі. Після цього сковорідку можна викидати. Просто мийте її делікатно вручну, і вона прослужить вам поколіннями.

Кришталь

Кришталеві бокали, вази та інші вироби краще тримати подалі від посудомийки. «Мийний засіб і сіль можуть пошкодити поверхню та викликати корозію скла,» — каже Таррант.

Гострі ножі

«Гострі ножі — важливий інструмент на кухні, на який витрачають немало грошей,» — зазначає Чіуфо. «Ще більше причин не псувати їх у посудомийці. Навіть якщо на них написано „безпечні для посудомийки“, тертя об інший посуд затуплює лезо.» Один цикл миття вже може пошкодити гостроту ножа, додає Таррант.

Мідний посуд

Мідні каструлі й сковорідки мають розкішний вигляд та швидко нагріваються, але коштують дорого. Таррант радить мити їх вручну: у посудомийці вони можуть потемніти через окислення.

Пластинчастий, латунний і бронзовий посуд

Як і мідь, будь-які вироби з олова, латуні або бронзи потрібно мити вручну. «Їх слід тримати подалі від посудомийки, інакше вони потьмяніють, якщо їх не висушити відразу,» — пояснює Таррант.

Рідина для миття посуду

Деякі речі слід тримати поза посудомийкою не тому, що вони зіпсуються, а тому, що можуть зашкодити самій машині. Рідина для миття вручну — один із таких. «Якщо закінчився порошок для посудомийки, не використовуйте рідке мило — воно надто піниться і може пошкодити техніку,» — каже Таррант.

Банки з етикетками

Якщо ви миєте банки перед повторним використанням, робіть це вручну, якщо на них є паперові етикетки. Вони можуть відшаруватися і заблокувати систему миття, а ще прилипнути до іншого посуду.

Риба, картопля та інші продукти

Можливо, ви бачили у соцмережах «лайфгаки» з миттям риби або картоплі у посудомийці. Не робіть цього. Це не лише неприємно, а й небезпечно: машина може не прогріватися достатньо для безпечного приготування, а старі залишки їжі й миючого засобу потраплять на вашу їжу.

Одяг, господарські предмети, електроніка та деталі авто

Бюстгальтери, клавіатури, автозапчастини, пластикове взуття, бейсболки, садові інструменти — це лише частина дивних речей, які люди пробували мити у посудомийці, за даними Consumer Reports. Вони можуть зіпсуватися або пошкодити техніку. Якщо на предметі немає позначки «безпечний для посудомийки», тримайте його подалі від машини — неважливо, що про це кажуть популярні відео в TikTok.