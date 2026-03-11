- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 346
- Час на прочитання
- 1 хв
Магія солі на порозі: чому стародавній звичай знову повертається в оселі
Останніми роками у сучасних домівках знову набирає популярності майже забутий спосіб підтримки чистоти та свіжості у передпокої — миска з грубою морською сіллю біля вхідних дверей.
Дедалі більше людей ставлять сіль поруч із дверима — і це не просто модний тренд. Сіль природно вбирає вологу, що приноситься з вулиці на взутті та одязі, а також допомагає позбутися неприємних запахів. Особливо це актуально для маленьких передпокоїв без вікон, де повітря швидко застоюється.
Груба морська сіль працює як природний фільтр: зменшує вологість і перешкоджає розвитку бактерій. За феншуй вона ще й «очищає» енергетику, яка заходить у дім ззовні. Навіть якщо ви не вірите у магію енергії, сама турбота про чистоту та порядок створює відчуття затишку й комфорту.
Щоб скористатися цим лайфгаком, достатньо невеликої скляної або керамічної ємності. Насипте туди грубу морську сіль і поставте біля дверей. Сіль потрібно міняти, коли вона вбирає вологу і злежується — зазвичай раз на 2–3 місяці. Використану сіль краще викидати: вона вбирає бруд і вологу, тому для їжі або прибирання вже не підходить.
Дешево, натурально та ефективно — ось чому цей старий домашній секрет знову повертається у сучасні оселі.