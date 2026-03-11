ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

Магия соли на пороге: почему древний обычай снова возвращается в жилища

В последние годы в современных домах снова набирает популярность почти забытый способ поддержания чистоты и свежести в прихожей — миска с крупной морской солью у входной двери.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Сила соли на пороге

Сила соли на пороге / © unsplash.com

Все больше людей ставят соль рядом с дверью — и это не просто модный тренд. Соль естественно впитывает влагу, приносимую с улицы на обуви и одежде, а также помогает избавиться от неприятных запахов. Особенно это актуально для маленьких прихожих без окон, где воздух быстро остается.

Крупная морская соль работает как естественный фильтр: уменьшает влажность и препятствует развитию бактерий. За фэн-шуй она еще и «очищает» энергетику, которая входит в дом извне. Даже если вы не верите в магию энергии, сама забота о чистоте и порядке создает чувство уюта и комфорта.

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, достаточно небольшой стеклянной или керамической емкости. Насыпьте туда крупную морскую соль и поставьте у двери. Соль нужно менять, когда она впитывает влагу и слеживается обычно раз в 2–3 месяца. Используемую соль лучше выбрасывать: она впитывает грязь и влагу, поэтому для еды или уборки уже не подходит.

Дешево, натурально и эффективно — вот почему этот старый домашний секрет снова возвращается в современные дома.

Дата публикации
Количество просмотров
253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie