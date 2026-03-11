Магия соли на пороге: почему древний обычай снова возвращается в жилища

Сила соли на пороге / © unsplash.com

Реклама

Все больше людей ставят соль рядом с дверью — и это не просто модный тренд. Соль естественно впитывает влагу, приносимую с улицы на обуви и одежде, а также помогает избавиться от неприятных запахов. Особенно это актуально для маленьких прихожих без окон, где воздух быстро остается.

Крупная морская соль работает как естественный фильтр: уменьшает влажность и препятствует развитию бактерий. За фэн-шуй она еще и «очищает» энергетику, которая входит в дом извне. Даже если вы не верите в магию энергии, сама забота о чистоте и порядке создает чувство уюта и комфорта.

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, достаточно небольшой стеклянной или керамической емкости. Насыпьте туда крупную морскую соль и поставьте у двери. Соль нужно менять, когда она впитывает влагу и слеживается обычно раз в 2–3 месяца. Используемую соль лучше выбрасывать: она впитывает грязь и влагу, поэтому для еды или уборки уже не подходит.

Реклама

Дешево, натурально и эффективно — вот почему этот старый домашний секрет снова возвращается в современные дома.