- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 3 мин
Ракетные удары изменили качество воздуха в Украине: почему он стал чище, но опаснее
Ученые впервые оценили влияние ракетных атак РФ на атмосферу Украины. Что такое экологический парадокс войны, как обстрелы заводов влияют на здоровье и климат.
За четыре года полномасштабного вторжения состав воздуха, которым дышат украинцы, претерпел радикальные изменения. Ученые Национальной академии наук и Украинского гидрометеорологического института обнаружили явление, которое назвали «экологическим парадоксом войны»: несмотря на остановку крупных заводов, угроза для здоровья только возросла.
Почему «чище» не означает «безопаснее» и какие регионы пострадали больше всего — в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.
Как проверяют качество воздуха
В столице на посту мониторинга, напоминающем школьный кабинет химии, качество воздуха проверяют четыре раза в сутки. Один из главных объектов исследования — формальдегид. Это бесцветный токсичный газ с удушливым запахом, который является неотъемлемым спутником промышленного загрязнения и пожаров.
Для анализа используют колбу Рихтера, через которую в течение 20 минут пропускают воздух. На основе этих данных ученые смогли составить первый в мире обобщенный анализ влияния большой войны на атмосферу.
Что такое «экологический парадокс войны»?
Исследование спутниковых и лабораторных данных шокировало специалистов. Оказалось, что общие средние уровни загрязнения в Украине несколько снизились из-за разрушения и остановки промышленных гигантов, однако появилась другая, значительно более агрессивная угроза.
Михаил Савенец, представитель Гидрометеорологического института: «Средние уровни уменьшились, но возросло количество экстремальных превышений во время ракетных ударов. Для здоровья это не означает, что стало чище — каждый такой пик может нести большую угрозу, чем стабильные выбросы до войны».
Из-за взрывов, масштабных пожаров и массового использования дизельных генераторов концентрация токсинов в отдельных местах возрастает на 400-1000%.
Самым вопиющим случаем ученые называют авиаудар по заводу «Изоват» в Житомире. Поскольку предприятие производило минеральную вату, после попадания уровень загрязнения в воздухе подскочил на 10 000%.
Влияние на здоровье и «пятно» Мариуполя
На карте исследователей четко видны зоны изменений. Например, над Мариуполем зафиксировано «чистое пятно» — следствие разрушения «Азовстали». Но безопаснее воздух там не стал: нерегулируемые выбросы от боевых действий и пожаров значительно вреднее регулируемого заводского дыхания.
Врачи уже фиксируют последствия для населения:
Снижение иммунитета: организм становится слабее к вирусам и температурным перепадам.
Хроническая усталость: меньше жизненных сил и проблемы с концентрацией.
Рост заболеваний: прогнозируется увеличение количества случаев астмы, сердечно-сосудистых болезней и онкологии.
Климатический вызов и «зеленое восстановление»
Ущерб окружающей среде Минэкономики уже оценивает в фантастическую сумму — 6,4 триллиона гривен. Это не просто цифры, а прямая причина климатических изменений в Украине.
Анна Корягина, эколог ОО «Екодія»: «Засухи, наводнения, аномальные снегопады и пылевые бури станут более частыми. Нам нужно готовиться к тому, что лето будет становиться более жарким, а погодные аномалии — обыденностью».
Единственным выходом ученые видят стратегию «зеленого восстановления». Вместо восстановления старых советских заводов-гигантов Украина должна строить децентрализованную энергосистему, энергоэффективные дома и использовать альтернативные источники энергии. Только такой подход позволит восстановить экосистему страны после десятилетий промышленного давления и разрушительной войны.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 13:00 новости 10 марта. отключение света! ракеты от Германии! прощание с ГЕРОЕМ в Житомире