Шиншила

На Харківщині прикордонники прихистили шиншилу, яку залишили господарі під час евакуації з населеного пункту біля лінії фронту. Тварину назвали Соня.

Про це повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.

Що відомо про шиншилу

За словами військових, колишні власники у поспіху відкрили клітку та залишили тварину, коли покидали небезпечну територію. Шиншилу знайшли військові й передали прикордонникам.

«Для шиншили опинитися поруч із лінією бойового зіткнення — справжній стрес. Ці тварини дуже чутливі до шуму і мають надзвичайно густе хутро, яке не можна намочити. Тож пережити весняну багнюку на вулиці шансів майже не було», — наголошують прикордонники.

Нині Соня живе разом із бійцями в укритті: має їжу, регулярні піщані ванни та постійну турботу. Найближчим часом її планують евакуювати в безпечніший тил — один із військових хоче забрати пухнасту улюбленицю до себе додому на Львівщину.

Прикордонники жартують, що за психологічну підтримку Соня «берe гонорар» — спеціальним кормом, насінням та печивом.

Раніше до прикордонників завітали несподівані гості — вовк, рись, лисиця та інші. Тварини потрапили на камери фото та відеоспостереження, які контролюють прикордонну територію 24/7. Прикордонники нагадують про необхідність дотримання встановлених правил і пересування лише визначеними маршрутами.