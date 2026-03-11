РФ б’є по нафтовій артерії України: під загрозою постачання Європи

Наслідки удару по "Нафтогазу" / © НАК "Нафтогаз України"

Російські війська два дні поспіль атакують безпілотниками об’єкти нафтотранспортної інфраструктури Групи “Нафтогаз” на півдні України.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, внаслідок ударів зафіксовано пошкодження та руйнування на одній із перекачувальних станцій. Попри атаки, обійшлося без жертв.

«На щастя, люди живі. Підрозділи ДСНС та фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу», — зазначив Корецький.

Він наголосив, що це далеко не перша атака на об’єкти інфраструктури компанії. За даними «Нафтогазу», лише від початку 2026 року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти групи.

Корецький вважає, що мета таких ударів очевидна — зірвати альтернативні постачання неросійської нафти до Європи.

«Причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна — унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи», — підкреслив він.

Водночас, за словами очільника Нафтогазу, раніше російські війська вже атакували перекачувальну станцію нафтопроводу «Дружба» у місті Броди. Обставини та справжні мотиви тих ударів, за його словами, ще належить встановити.

Наразі фахівці компанії разом із рятувальниками продовжують роботи з ліквідації наслідків атак.

Нагадаємо, на початку березня в Україні через ситуацію на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. Директор «Консалтингової групи „А-95“ Сергій Куюн заявив, що підняття цін не є характерним для цього періоду року і зумовлене виключно „близькосхідним фактором“.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія намагається вхопитися за останні доступні європейські ринки, продовжуючи постачання газу та нафти до Словаччини та Угорщини — країн, які Москва досі вважає лояльними споживачами своїх енергоресурсів.

Раніше повідомлялось, що вартість природного газу на внутрішньому ринку України останніми днями різко підскочила — приблизно на 20%.