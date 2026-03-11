Ціни на бензин і дизель в Україні: яка вартість станом на ранок 11 березня

АЗС. / © УНІАН

Зранку 11 березня українські мережі АЗС залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Вартість бензину та дизелю призупинила суттєве зростання.

Які ціни станом на сьогоднішній ранок на популярних АЗС, повідомив «Главком».

Ціни на бензин майже не змінилися — у порівнянні з вечором 10 березня. Водночас на деяких автозаправках зросли ціни на дизельне пальне. Крім того, на WOG і KLO газ зріс у ціні на 1 і 2 грн відповідно.

Середня вартість пального зранку 11 березня:

бензин А-95 — 69,76 грн за літр

бензин А-95+ — 73,62 грн за літр

бензин А-100 — 80, 46 грн за літр

ДП — 74,49 грн за літр

Ціни на пальне на АЗС

Вартість бензину в Україні

В Україні ринок палива штормить вже 10 днів через сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників. Разом з тим аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко заявив, що Україна на порозі паливного колапсу. Ба більше, наголошує він, щодо подальшого зростання цін на пальне, то він буде неодмінно.

Водночас влада намагається взяти ситуацію під контроль. Зокрема, прем’єрка Юлія Свириденко наголосила, що державна компанія «Укрнафта» і приватні компанії підтримуватимуть належний рівень постачання бензину і дизелю для споживачів. З її слів, ціни на пальне мають формуватися без внутрішніх спекуляцій.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн наголосив, що зростання цін на бензин найближчим часом очікувати не варто. Натомість дизельне пальне продовжує дорожчати через дефіцит у Європі.