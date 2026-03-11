Цены на бензин и дизель в Украине: какая стоимость по состоянию на утро 11 марта

АЗС. / © УНИАН

Украинские сети АЗС утром 11 марта оставили цены на горючее без существенных изменений. Стоимость бензина и дизеля приостановила существенный рост.

Какие цены на сегодняшнее утро на популярных АЗС, сообщил «Главком».

Цены на бензин почти не изменились – по сравнению с вечером 10 марта. В то же время, на некоторых автозаправках выросли цены на дизельное топливо. Кроме того, на WOG и KLO газ вырос в цене на 1 и 2 грн. соответственно.

Средняя стоимость горючего утром 11 марта:

бензин А-95 - 69,76 грн за литр

бензин А-95+ - 73,62 грн за литр

бензин А-100 - 80,46 грн за литр

ГП - 74,49 грн за литр

Цены на горючее на АЗС

Стоимость бензина в Украине

В Украине рынок топлива штормит уже 10 дней из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Вместе с тем, аналитик консалтинговой компании «Нафторинок» Александр Сиренко заявил, что Украина на пороге топливного коллапса. Более того, отмечает он, относительно дальнейшего роста цен на топливо, то он будет непременно.

В то же время власти пытаются взять ситуацию под контроль. В частности, премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что государственная компания «Укрнафта» и частные компании будут поддерживать надлежащий уровень поставки бензина и дизеля. для потребителей По ее словам, цены на горючее должны формироваться без внутренних спекуляций.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн подчеркнул, что роста цен на бензин в ближайшее время ждать не стоит. В то же время дизельное топливо продолжает дорожать из-за дефицита в Европе.