Цены на бензин продолжают расти: какая стоимость по состоянию на утро 4 марта
На АЗС фиксируют повышение цен на бензин и дизель.
В Украине розничный рынок горючего накрыла волна повышения. Цены внезапно выросли на несколько гривен.
Какие цены с утра 4 марта на популярных АЗС в столице, сообщили Новости.LIVE.
Стоимость горючего продолжает расти. На заправках фиксируют повышение цен на бензин и дизель. Однако цены могут отличаться в зависимости от региона и сети.
По состоянию на утро стоимость горючего такова:
бензин А-95 стоит от 63,99 до 73,99 грн/литр;
бензин А-100 стоит в пределах 78,99–80,99 грн. за литр.
За литр дизеля нужно заплатить от 63,99 до 73,99 грн — в зависимости от сети АЗС.
Цены на бензин в Украине.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. Директор «Консалтинговой группы „А-95“ Сергей Куюн объяснил, что постепенное удорожание действительно произошло. Текущее повышение цен не характерно для этого периода года и обусловлено исключительно «ближневосточным фактором».
За последние двое суток цены на бензин в Украине внезапно взлетели. Накануне стоимость бензина поднялась еще на 2 гривны за литр, а 2 марта — топливо подорожало на 1 гривну. Эксперт Куюн отмечает, что дальнейшее удорожание стоимости горючего до 70 гривен за литр не будет происходить. Ситуация на мировых рынках уже начала стабилизироваться.