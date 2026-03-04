Ціни на бензин далі зростають: яка вартість станом на ранок 4 березня

АЗС. / © pixabay.com

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні роздрібний ринок пального накрила хвиля підвищення. Ціни раптово зросли на кілька гривень.

Які ціни зранку 4 березня на популярних АЗС у столиці, повідомили Новини.LIVE.

Вартість пального продовжує зростати. На заправках фіксують підвищення цін на бензин і дизель. Однак ціни можуть відрізнятися залежно регіону та мережі.

Реклама

Станом на ранок вартість пального така:

бензин А-95 коштує від 63,99 до 73,99 грн за літр;

бензин А-100 коштує у межах 78,99–80,99 грн за літр.

За літр дизелю треба заплатити від 63,99 до 73,99 грн — залежно від мережі АЗС.

Ціни на бензин в Україні

Через ситуацію на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. Директор «Консалтингової групи „А-95“ Сергій Куюн пояснив, що поступове здорожчання дійсно відбулося. Поточне підняття цін не є характерним для цього періоду року і зумовлене виключно «близькосхідним фактором».

За останні дві доби ціни на бензин в Україні раптово злетіли. Напередодні, вартість бензину піднялася ще на 2 гривні за літр, а 2 березня — паливо здорожчало на 1 гривню. Експерт Куюн зауважує, що подальше здорожчання вартості пального до 70 гривень за літр не відбуватиметься. Ситуація на світових ринках вже почала стабілізуватися.