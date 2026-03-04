- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 873
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на бензин далі зростають: яка вартість станом на ранок 4 березня
На АЗС фіксують підвищення цін на бензин і дизель.
В Україні роздрібний ринок пального накрила хвиля підвищення. Ціни раптово зросли на кілька гривень.
Які ціни зранку 4 березня на популярних АЗС у столиці, повідомили Новини.LIVE.
Вартість пального продовжує зростати. На заправках фіксують підвищення цін на бензин і дизель. Однак ціни можуть відрізнятися залежно регіону та мережі.
Станом на ранок вартість пального така:
бензин А-95 коштує від 63,99 до 73,99 грн за літр;
бензин А-100 коштує у межах 78,99–80,99 грн за літр.
За літр дизелю треба заплатити від 63,99 до 73,99 грн — залежно від мережі АЗС.
Ціни на бензин в Україні
Через ситуацію на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. Директор «Консалтингової групи „А-95“ Сергій Куюн пояснив, що поступове здорожчання дійсно відбулося. Поточне підняття цін не є характерним для цього періоду року і зумовлене виключно «близькосхідним фактором».
За останні дві доби ціни на бензин в Україні раптово злетіли. Напередодні, вартість бензину піднялася ще на 2 гривні за літр, а 2 березня — паливо здорожчало на 1 гривню. Експерт Куюн зауважує, що подальше здорожчання вартості пального до 70 гривень за літр не відбуватиметься. Ситуація на світових ринках вже почала стабілізуватися.