Скандал із оглядовим колесом на Подолі: у КМДА вирішують подальшу долю атракціону

У Києві триває пошук рішення щодо подальшої роботи оглядового колеса на Контрактовій площі. Суд уже скасував арешт атракціону та заборону на його експлуатацію, однак судові процеси у справі ще не завершені.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, міська влада провела нараду за участі керівництва Подільського району та представників профільних департаментів — благоустрою, архітектури і містобудування, а також промисловості. Основне завдання — знайти правовий механізм для врегулювання статусу об’єкта.

У КМДА наголошують, що колесо огляду має працювати виключно в законному полі та відповідати всім вимогам безпеки.

Мондриївський зазначив, що атракціон був пілотним проєктом і довів свою туристичну привабливість для Подолу. Тепер міська влада має намір легалізувати його роботу відповідно до сучасних норм і гарантувати безпечну експлуатацію для відвідувачів.

Водночас чиновник підкреслив, що Контрактова площа є історичним простором, тому будь-які об’єкти на цій території мають відповідати містобудівним вимогам, нормам безпеки та загальній концепції розвитку району.

Що передувало

Раніше повідомлялося про серйозні проблеми з технічним станом оглядового колеса на Подолі. За даними слідства, опорні конструкції атракціону встановлені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному стані.

Під час технічного огляду правоохоронці виявили, що дерев’яні опори мають ознаки гниття, руйнування структури та тривалого впливу вологи. У деяких місцях деревина кришиться навіть при мінімальному механічному впливі.

Через потенційну загрозу для відвідувачів Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт атракціону та повну заборону його експлуатації. Такі заходи мали запобігти можливим аваріям і травмуванню людей.

