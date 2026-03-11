"Баварія" рознесла "Аталанту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Баварія" / © Associated Press

"Баварія" на виїзді розтрощила "Аталанту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні у Бергамо завершився з рахунком 1:6 .

Ще в першому таймі німецький гранд тричі вразив ворота суперника — результативні удари в активі Йосипа Станішича, Майкла Олісе та Сержа Гнабрі.

Після перерви мюнхенці продовжили громити господарів поля — забитими м'ячами відзначилися Ніколас Джексон, Олісе та Джамал Мусіала.

Італійська команда зуміла відповісти лише голом Маріо Пашалича у компенсований до другого тайму час.

Огляд матчу "Аталанта" — "Баварія"

Матч-відповідь між "Баварією" та "Аталантою" відбудеться у середу, 18 березня, в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Манчестер Сіті" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.