Чому коти хаотично бігають по дому: норма чи сигнал про проблеми зі здоров’ям

Багато власників котів стикалися з ситуацією, коли домашній улюбленець несподівано починає хаотично бігати кімнатами, стрибати на меблі та врізатися у стіни. Зооексперти зазначають, що такі раптові спалахи активності є природною частиною поведінки тварин і мають цілком логічне наукове пояснення.

Про це розповіли фахівці проекту Feline Fanatics.

Вони запевняють, що бурхливі забіги котів лише виглядають як хаос, але насправді виконують важливу функцію. У науковому середовищі для цього явища існує спеціальний термін — періоди френетичної випадкової активності (FRAPS).

«Кішки використовують бурхливу активність для розумової обробки інформації», — наголошують експерти.

За їхніми словами, під час таких нетривалих сплесків енергії інтенсивно працює не лише тіло тварини, а й мозок, що дозволяє скидати нервову напругу.

Незважаючи на багатовіковий процес одомашнення та регулярне харчування, коти зберігають сильні мисливські інстинкти. Їхня природна поведінкова послідовність під час полювання складається з чотирьох етапів: підкрадання, переслідування, стрибок та умовний напад.

«Ви не можете позбавити кота його саванних інстинктів. Коти виявляють хижацьку поведінку навіть тоді, коли вони одомашнені та добре нагодовані. Ось чому сесія бурхливих ігор може закінчитися тим, що вони накидаються на взуття, іграшку або, можливо, навіть на вас», — пояснюють зооексперти.

Найчастіше пік такої активності припадає на вечірній або нічний час. Оскільки коти є сутінковими тваринами, їхні біологічні ритми налаштовані на світанок та сутінки — періоди, коли здобич їхніх предків була найбільш активною та водночас вразливою.

Що провокує хаотичні забіги

Зоологи виділяють кілька основних факторів, які стимулюють гіперактивність домашніх улюбленців:

Активні ігри перед сном. Якщо власник розбурхує тварину іграшками у вечірній час, це акумулює її енергію, яка згодом вивільняється через біг.

Особливості інтер’єру. Коти генетично запрограмовані на подолання перешкод. Наявність великої кількості речей або меблів у квартирі може сприйматися ними як смуга перешкод для відпрацювання навичок.

Емоційний стан господаря. Швидкі рухи, гучний голос або різкі кроки людини передаються тварині. Коти здатні переймати енергійний стан свого власника.

Цікаво, що коти часто завершують свій забіг саме поруч із господарем. Експерти пояснюють це проявом довіри та емоційної прив’язаності до людини, незважаючи на загальноприйнятий стереотип про їхню відстороненість.

Коли варто звернутися до ветеринара

У більшості випадків хаотичний біг є нормою, проте іноді така поведінка свідчить про стрес, сильний дискомфорт або біль.

«Коти — майстри приховувати свою вразливість. Швидкісні сплески вашої кішки можуть бути її способом сказати, що щось не так», — підсумовують фахівці.

Власникам варто звернути увагу на стан улюбленця, якщо спостерігаються наступні тривожні ознаки:

після біганини кіт починає нав’язливо вилизувати одну й ту саму ділянку тіла;

тварина різко починає бігати одразу після використання лотка;

сплески активності супроводжуються агресією, шипінням або нетипово гучним нявканням.

У разі виявлення таких симптомів, експерти рекомендують не зволікати та звернутися за консультацією до ветеринарного лікаря.

Нагадаємо, коти не лише тішать господарів, а й реально покращують психічний і фізичний стан. Доведено: спілкування з ними знижує стрес та зміцнює серце.