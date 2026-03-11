Олена Зеленська у темно-шоколадному жакеті і з вінтажною брошкою з’явилася на зустрічі

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася із новопризначеною очільницею представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен. Світлинами із зустрічі перша леді поділилася у своїх соцмережах.

Перша леді зазначила, що Україна разом із ЮНІСЕФ ведуть багато гуманітарних ініціатив. Це, зокрема, реформа системи шкільного харчування.

«Бачимо, як поступово змінюється суспільне ставлення до здорового харчування — у бік свідомого споживання», — зазначила дружина президента.

Зеленська постала там у діловому костюмі темно-шоколадного відтінку, який складався з однобортного жакета без коміра і з ґудзиками в тон та штанів. До жакету вона прикріпила гарну вінтажну золоту брошку від американського бренду Anne Klein у вигляді скрученої в джгут мотузки з пензликами. Форма брошки нагадує кельтські візерунки та будяки. Вона виготовлена ​​з ювелірного сплаву під золото з матовим покриттям із сатиновим ефектом.

Перша леді зробила зачіску з боковим проділом і локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха сережками-цвяшками.

