Російський диктатор Володимир Путін заявив про зростання світових цін на нафту на 30% за тиждень, намагаючись видати ринкові коливання за власну перемогу. Водночас він змушений був визнати, що нинішні надприбутки РФ є лише тимчасовим явищем.

Заяву Путіна передають пропагандистські ЗМІ.

Попри міжнародну ізоляцію та санкції, у Кремлі продовжують марити статусом «надійного постачальника». Господар Кремля підтвердив, що Росія намагається вхопитися за останні доступні європейські ринки, продовжуючи постачання газу й нафти до Словаччини та Угорщини — країн, які Москва досі вважає лояльними споживачами своїх енергоресурсів.

«Росія продовжить постачати нафту й газ до тих країн, які є надійними покупцями, зокрема Словаччини та Угорщини», — заявив він.

Диктатор цинічно зауважив, що Росія зараз «збільшує постачання енергоресурсів своїм надійним партнерам». Водночас він висловив розуміння, що період високих цін на енергоносії скоро закінчиться.

«Нинішні високі ціни на енергоресурси мають тимчасовий характер, і Росія це розуміє», — визнав він.

Нагадаємо, Угорщина закликала ЄС скасувати ембарго на російські нафту й газ, мотивуючи це зростанням цін та перебоями в постачаннях через конфлікт на Близькому Сході.

За словами Будапешта, Євросоюз став «вразливим» після запровадження санкцій проти агресорки РФ, а збереження чинних обмежень проти російських енергоносіїв завдасть шкоди економікам європейських країн.