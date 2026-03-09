Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин заявил о росте мировых цен на нефть на 30% в неделю, пытаясь выдать рыночные колебания за собственную победу. В то же время, диктатор вынужден был признать, что нынешние сверхдоходы РФ являются лишь временным явлением.

Заявление Путина передают пропагандистские СМИ.

Несмотря на международную изоляцию и санкции, в Кремле продолжают грезить статусом «надежного поставщика». Путин подтвердил, что Россия пытается ухватиться за последние доступные европейские рынки, продолжая поставки газа и нефти в Словакию и Венгрию — страны, которые Москва до сих пор считает лояльными потребителями своих энергоресурсов.

«Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются надежными покупателями, в частности, Словакию и Венгрию», — заявил Путин.

Диктатор цинично заметил, что Россия сейчас «увеличивает поставки энергоресурсов своим надежным партнерам». При этом хозяин Кремля выразил понимание, что период высоких цен на энергоносители скоро истечет.

«Нынешние высокие цены на энергоресурсы носят временный характер, и Россия это понимает», — признал диктатор.

Напомним, Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на российские нефть и газ, мотивируя это ростом цен и перебоями в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, Евросоюз стал «уязвимым» после введения санкций против агрессорки России, а сохранение действующих ограничений против российских энергоносителей нанесет ущерб экономикам европейских стран.