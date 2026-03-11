- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1018
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по багатоповерхівці великого обласного центру: перші деталі (фото, відео)
Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя є поранені.
Росія 11 березня атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки. Щонайменше п’ять ударів керованими авіабомбами завдав ворог по місту.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Вже відомо про трьох постраждалих: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», — йдеться в повідомленні.
За його словами, на місці працюють екстрені служби.
Також вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч із місцем удару.
Нагадаємо, що 11 березня у Херсоні російські війська здійснили цілеспрямований удар дроном по маршрутці з людьми. Внаслідок атаки транспортний засіб був повністю знищений, постраждали 10 осіб, серед яких 17-річний підліток.
Опівдні безпілотник влучив у автобус у Дніпровському районі міста. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що удар був навмисним і загарбники бачили, кого беруть під приціл.
Постраждалі були доставлені до лікарні: серед них жінки 37, 45, 49, 57, 58 та 64 років, чоловіки 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку медики надали допомогу на місці.