РФ вдарила по багатоповерхівці великого обласного центру: перші деталі (фото, відео)

Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя є поранені.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки атаки Росії по Запоріжжю

Наслідки атаки Росії по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росія 11 березня атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки. Щонайменше п’ять ударів керованими авіабомбами завдав ворог по місту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки атаки РФ / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки РФ / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Вже відомо про трьох постраждалих: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

Наслідки атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Також вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч із місцем удару.

Нагадаємо, що 11 березня у Херсоні російські війська здійснили цілеспрямований удар дроном по маршрутці з людьми. Внаслідок атаки транспортний засіб був повністю знищений, постраждали 10 осіб, серед яких 17-річний підліток.

Опівдні безпілотник влучив у автобус у Дніпровському районі міста. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що удар був навмисним і загарбники бачили, кого беруть під приціл.

Постраждалі були доставлені до лікарні: серед них жінки 37, 45, 49, 57, 58 та 64 років, чоловіки 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку медики надали допомогу на місці.

