Атака на ключовий завод у Брянську: що буде з виробництвом “Іскандерів”

Атака на РФ / © ТСН.ua

Ураження підприємства з виробництва електроніки в російському місті Брянську може призупинити виготовлення нових ракет. Зокрема, йдеться про «Іскандери», до якості яких виникатиме дедалі більше запитань.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За його словами, підприємство відіграє важливу роль у виробництві електроніки для російського ракетобудування.

«Цей Брянський завод — це э електроніка. А електроніка — це високі технології і ракетобудування. Без цієї російської електроніки стає важче „упакувати“ західні мікрочіпи, які постачаються сірими схемами», — пояснив Кузан.

Удар може ввплинути й на ракету «Іздєліє-30», додає експерт, яку росіяни потенційно могли використовувати з фронтової авіації.

За словами Кузана, після попередніх атак завод досить швидко відновлював роботу, однак цього разу зафіксовано повне руйнування одного з виробничих цехів, що може суттєво ускладнити відновлення виробництва.

Експерт додає, що ураження об’єкта радше призупинити виробництво зброї. Крім того, будуть питання до якості ракет й іншої військової техніки.

Удар по Брянську — що відомо

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, ЗСУ вдарили по важливому об’єкту у Брянську РФ. Йдеться про завод, що виготовляє системи управління для всіх видів російських ракет. Про результати операції главі держави доповів головнокомандувач ЗСУ.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який є важливим для виробництва високоточної російської зброї. Підприємство виготовляє напівпровідники та мікросхеми — фактично «мізки» ракет, зокрема «Іскандерів». Зафіксовано ураження цілі та значні пошкодження виробничих потужностей. Масштаби збитків уточнюються.