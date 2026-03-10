Сили оборони вгатили ракетами Storm Shadow по заводу в Брянську: Генштаб показав відео

Атака на Росію / © ТСН.ua

Підрозділи Сил оборони України завдали точних ударів по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» в Росії. Він є критично важливим для виробництва російського високоточного озброєння.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Завод «Кремній Ел» спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які виконують функції «мізків» і «нервової системи» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер».

«Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей», — йдеться у повідомленні.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Додається, що аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем «Рейд» Сил бойових спецоперацій ЗСУ.

Нагадаємо, про ураження важливого об’єкту на території РФ повідомив президент України Володимир Зеленський. Так, українські Сили оборони завдали успішного удару по заводу в Брянську, що виготовляє системи управління для усіх типів ракет. Ураження може спричинити проблеми в російському виробництві озброєння.