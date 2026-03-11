Моторошна знахідка на розтині: у тілі повернутого з РФ військового виявили гранату

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Реклама

У Чернівецькому обласному бюро судово-медичної експертизи під час огляду тіла загиблого військового знайшли бойову гранату. Його повернули з Росії під час обміну тілами загиблих.

Про це голова обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів «Суспільному».

Під час проведення розтину експерти виявили вибухонебезпечний предмет під шкірою в ділянці правого стегна. Як повідомив Віктор Бачинський, через загрозу детонації персонал моргу негайно евакуювали. Також додав, що вибухівка потрапила в організм через черевну порожнину:

Реклама

«Коли експерт розпочав розтин… дійшов до кінцівки й почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату», — зазначив Віктор Бачинський.

Додає, що на місце події викликали фахівців ДСНС. Сапери вилучили боєприпас, вивезли його на спеціальний полігон та знищили шляхом контрольованого підриву. Фахівці зазначають, що це перший подібний інцидент у їхній практиці. Хоча раніше вибухові пристрої неодноразово знаходили у кишенях одностроїв загиблих, знаходження гранати всередині тіла зафіксовано вперше.

Наразі процедуру огляду тіл, що надходять після обмінів, посилили. До роботи судово-медичних експертів обов’язково залучатимуть піротехніків для попередньої перевірки на наявність прихованих загроз.

Нагадаємо, попередні обмін полоненими з РФ відбувся 5 березня. Тоді з російського полону повернулося 200 українських захисників.

Реклама

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на кінець 2025 року росіяни стратили 337 українських військовополонених.