Вовк, рись, лисиця: несподівані "гості" завітали до прикордонників (фото, відео)

Тварини у прикордонні

Прикордонники зафіксували на віддалених ділянках несподіваних «відвідувачів». У їхній об’єктив потрапили вовк, рись, лисиця, білка та козулі.

Кадри зафільмували камери спостереження 7 прикордонного Карпатського загону.

«Тут ліс живе своїм життям і час від часу перевіряє, чи працює техніка. А техніка працює. Цілодобово», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, системи фото- та відеоспостереження контролюють прикордонну територію 24/7. Камери встановлені навіть у важкодоступних місцях та віддалених лісових масивах. Це частина комплексної модернізації системи охорони державного кордону, що впроваджується відповідно до європейських стандартів та практик країн НАТО.

Саме тому, наголошують прикордонники, варто пам’ятати про необхідність дотримання встановлених правил і пересуватися лише визначеними маршрутами.

«Порушення прикордонного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність і може створити загрозу для життя та здоров’я», — завершили у відомстві.

Раніше прикордонники Мукачівського загону зафіксували над Карпатами рідкісне для України природне явище — полярне сяйво. Камери зафіксували, як нічне небо спалахнуло зеленими, рожевими та фіолетовими відтінками. Унікальні світлини зробили близько третьої ночі під час сильної сонячної активності.

