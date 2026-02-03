ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
92
1 хв

У Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапив дуже прудкий звір (фото)

Директор заповідника розповів про незвичайну фотофіксацію зайця.

Наталія Магдик
Заєць

Заєць / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксовано рух зайця.

Про це розповів директор заповідника Денис Нестеров. На сторінці у Facebook.

«В Чорнобильському заповіднику фахівці настільки професійні, що можуть упіймати навіть зайця, щоправда, лише в кадр. Бо сірий знає толк у швидкості й маскуванні, але від хорошого ока й вчасно натиснутої кнопки не втечеш! — повідомив він.

Директор заповідника опублікував фото, на яких заєць помітний на засніженій території зони відчуження. Знімки дозволяють припустити, що тварина рухалася, і на одному з кадрів вона майже ніби ширяє над землею.

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фотопастка у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксувала єнотоподібного собаку, який харчувався залишками лося. За словами фахівців заповідника, тварина активно накопичує енергію перед настанням холодів, і така поведінка є природною зимовою адаптацією.

