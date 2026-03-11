Уламки тягнуться понад 100 метрів: біля давньої Птолемаїди знайшли «кладовище кораблів»

Археологи обстежують морське дно. Фото: Факультет археології Варшавського університету/Facebook

Польські археологи під час підводних досліджень біля узбережжя стародавнього міста Птолемаїда у Лівії виявили залишки кораблів, що зазнали аварії багато століть тому. Уламки суден, амфори та інші артефакти знайшли на морському дні в зоні, де, ймовірно, неодноразово траплялися корабельні катастрофи.

Про це повідомило видання dzieje.pl.

За словами керівника досліджень у Птолемаїді, доктора Пйотра Яворського, на ділянці протяжністю понад 100 метрів зафіксовано велику кількість археологічних матеріалів. Така концентрація уламків свідчить, що тут затонули не один, а кілька кораблів, які прямували до міста зі сходу.

Птолемаїда була одним із найбільших давньогрецьких міст у регіоні Кіренаїка на території сучасної північно-східної Лівії. Місто заснували правителі династії Птолемеїв наприкінці IV або у III столітті до нашої ери. Воно існувало до арабського завоювання у VII столітті нашої ери.

Археологічна експедиція Варшавського університету відновила роботу на цій території 2023 року після 13-річної перерви, спричиненої війною в Лівії. Під час досліджень вчені також виявили залишки господарських будівель давнього житлового комплексу з розвиненою системою збору питної води.

Підводні роботи проводили археологи та дайвери під керівництвом професора Бартоша Контни. Вони досліджували портову зону Птолемаїди та ділянку приблизно за чотири кілометри на схід від неї. За словами науковців, частина стародавньої портової інфраструктури опинилася під водою через підвищення рівня Середземного моря та ерозію узбережжя, спричинену землетрусами.

На дні моря дослідники знайшли стародавні колони, залишки затоплених доріг, численні якорі та інструменти, які в античні часи використовували для дослідження морського дна. Серед знахідок із затонулого судна — фрагмент римських терезів у формі жіночої голови, виготовлений із бронзи та заповнений свинцем. Також археологи виявили амфори та інші елементи вантажу. В одній із них, імовірно, збереглися залишки кристалізованого вина.

Паралельно інша група археологів працювала на акрополі Птолемаїди. Там дослідники знайшли раніше невідому дорогу, що вела до вершини плато заввишки близько 300 метрів над рівнем моря. Науковці також припускають, що поруч могли існувати спостережні вежі, які входили до системи оборони міста.

Вздовж дороги археологи знайшли римську віху — кам’яний дорожній стовп із грецьким написом, що датується періодом правління династії Северів. За попередніми оцінками, вона належить до першої половини III століття нашої ери.

Окрім археологів, у Птолемаїді працюють і реставратори Варшавської академії мистецтв. Вони інвентаризують і оцінюють стан стародавніх фресок, а також проводять консервацію візантійського розпису із зображенням бородатого чоловіка.

За словами дослідників, значна частина стародавнього міста досі не досліджена. У 2026 році польська археологічна експедиція відзначає 25 років роботи в Лівії, і науковці очікують, що попереду ще багато років відкриттів.

Нагадаємо, археологи виявили у некрополі поблизу Луксора 22 стародавні розписані труни жриць, які збереглися майже неушкодженими. Знахідку датують періодом 1070-664 років до н.е.