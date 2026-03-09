Сенсаційна знахідка в Єгипті: 22 труни жриць виявилися майже неушкодженими (фото)

Луксор / © news.sky.com

Археологи в Єгипті виявили 22 стародавні дерев’яні саркофаги з яскравими розписами, які пролежали тисячі років у підземній камері. Знахідку зробили у некрополі Асасіф на західному березі Луксора.

Про це пише metro.

Про відкриття повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту після розкопок, проведених спільною археологічною місією Верховної ради старожитностей і Фонду археології та спадщини Захі Хавасса.

Вчені датують саркофаги Третім перехідним періодом давньоєгипетської історії (приблизно 1070-664 роки до н.е.). Усі вони виготовлені з дерева та розписані яскравими кольорами.

Багато саркофагів, за словами дослідників, могли належати жінкам із титулом «Співачка Амона» — це була релігійна посада, пов’язана з проведенням ритуалів на честь бога Амона.

У Єгипті археологи знайшли 22 розписані труни співаючих жриць Фото Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Cover Media

Що виявили під час розкопок

Під час розкопок також знайшли рідкісні папіруси, запечатані всередині керамічних посудин.

Скарб виявили у дворі гробниці Сеннепа в районі Курна — частині великого Фіванського некрополя, який простягається пустелею на захід від Луксора.

Археологи натрапили на прямокутну камеру, вирубану прямо в скелі. Вона, ймовірно, не була первинним місцем поховання, а використовувалася як сховище для саркофагів, які перенесли з інших старіших гробниць.

Всередині камери саркофаги були розкладені дуже впорядковано. Їх склали у кілька шарів у десяти горизонтальних рядах, а кришки відокремили від основ, щоб заощадити місце.

У Єгипті відкрили поховання співаючих жриць Фото Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Cover Media

Дослідники зазначають, що така організація свідчить про ретельно сплановане перепоховання, а не поспішні дії.

У багатьох саркофагах збереглися муміфіковані останки, що є рідкісним явищем, адже під час перепоховань у давнину поховання часто розкривали або грабували.

Хоча більшість саркофагів не мають особистих імен, на деяких з них вказані професійні титули, які можуть допомогти дослідникам зрозуміти роль похованих людей у житті храму.

Археологи повідомили, що тепер розпочнеться складна реставрація знахідок, оскільки деревина сильно постраждала від часу. Фахівці очищатимуть поверхні та зміцнюватимуть шари фарби, щоб зберегти яскраві кольори.

Папіруси та керамічні посудини, у яких їх знайшли, досі мають оригінальні глиняні печатки. Після реставрації їх планують перекласти — і тоді дослідники зможуть розкрити їхній зміст.

Нагадаємо, раніше в Єгипті археологи виявили стародавню військову фортецю, якій близько 3500 років. Збереглися навіть стародавні печі та шматок окаменілого тіста, який солдати фортеці так і не встигли використати.

Тим часом в Йорданії виявили сліди, що потенційно можуть бути пов’язані з біблійними «містами гріха» Содом та Гоморра.