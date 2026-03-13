Китай та Росія відкрито пішли проти США через Іран: в ООН розгорівся конфлікт

Засідання Ради Безпеки ООН 12 березня / © Getty Images

У Раді Безпеки ООН 12 березня спалахнула гостра суперечка через ядерну програму Ірану. Росія та Китай відкрито виступили проти США, намагаючись заблокувати санкційний контроль над Тегераном.

Про це пише Reuters.

США разом із західними партнерами вступили в гостру дискусію з Росією та Китаєм щодо іранської ядерної програми. У Вашингтоні намагалися використати майданчик ООН, щоб додатково пояснити причини війни проти Ірану, яку Сполучені Штати розпочали два тижні тому.

Під час засідання Ради Безпеки ООН, до складу якої входять 15 держав, Росія і Китай спробували заблокувати обговорення комітету, що відповідає за контроль і виконання санкцій організації проти Ірану. Однак їхню ініціативу не підтримали: 11 країн проголосували проти, дві — за, ще дві утрималися.

Звинувачення з боку США на Радбезі ООН

Виступаючи перед членами Радбезу, постійний представник США при ООН Майк Волц звинуватив Москву та Пекін у спробах захистити Тегеран, блокуючи діяльність так званого Комітету 1737.

«Усі держави-члени ООН повинні запровадити ембарго на постачання озброєнь Ірану, заборонити передавання та торгівлю ракетними технологіями, а також заморозити відповідні фінансові активи», — заявив Волц.

«Положення ООН, які планують відновити, не є довільними. Вони мають вузьку спрямованість і покликані протидіяти загрозі з боку іранських ядерної, ракетної та звичайної військових програм, а також підтримці Іраном тероризму», — додав постпред США.

За словами дипломата, Росія та Китай не зацікавлені в ефективній роботі санкційного механізму, «оскільки хочуть захистити свого партнера — Іран — і продовжувати оборонну співпрацю, яка тепер знову заборонена».

Волц також нагадав, що минулого тижня МАГАТЕ підтвердило: Іран залишається єдиною державою без ядерної зброї, яка виробляє і накопичує уран, збагачений до рівня 60%. Крім того, Тегеран не надав агентству доступу до цих запасів.

Виступ Росії та Китаю проти США

Своєю чергою посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у роздмухуванні «істерії навколо нібито планів Ірану створити ядерну зброю», які, за його словами, не були підтверджені звітами МАГАТЕ.

«Це було зроблено для того, щоб розпочати ще одну військову авантюру проти Тегерана та спровокувати подальшу ескалацію ситуації на Близькому Сході та за його межами», — заявив Небензя.

Представник Китаю Фу Цун також різко розкритикував позицію Вашингтона, назвавши США «ініціатором» іранської ядерної кризи. За його словами, Сполучені Штати «вдалися до відвертого застосування сили проти Ірану під час переговорного процесу, що зробило дипломатичні зусилля марними».

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані пізніше заявив журналістам, що ядерна програма країни начебто «завжди мала виключно мирний характер», і Тегеран не визнає жодних спроб повторно запровадити проти нього санкції.

Британія та Франція за санкції проти Ірану

Велика Британія та Франція під час засідання Ради Безпеки заявили, що відновлення санкцій проти Ірану є виправданим через небажання Тегерана розвіяти занепокоєння щодо своєї ядерної програми.

Французька сторона також наголосила, що МАГАТЕ більше не може гарантувати мирний характер іранської ядерної програми, а наявні запаси ядерного матеріалу, за оцінками, можуть бути достатніми для створення приблизно 10 ядерних боєприпасів.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп використовує тему іранської ядерної програми як аргумент на користь військової операції проти Ірану. Цього місяця він заявив, що Тегеран міг отримати ядерну зброю вже за два тижні, якби Сполучені Штати не завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах у червні. Водночас джерела зазначають, що такі твердження не підтверджуються оцінками американської розвідки.

Війна в Ірані — позиції Росії та Китаю

Зауважимо, видання Express пише, що загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном поставило світ на межу Третьої світової війни, а експерти називають нинішню геополітичну ситуацію найнебезпечнішою за останні десятиліття. Попри заяви Трампа про близьку перемогу, бойові дії розширилися, а блокування Іраном Ормузької протоки спричинило енергетичну кризу, що боляче б’є по Заходу.

Росія та Китай наразі зберігають нейтралітет, керуючись власними прагматичними інтересами. Пекін уникає втручання, щоб не зірвати майбутні торговельні домовленості з Трампом і зберегти стабільність постачань нафти, будучи готовим працювати навіть із новим іранським режимом. Москва ж отримує пряму економічну вигоду від дефіциту палива на ринку та зростання цін, що дозволяє президенту РФ Володимиру Путіну наповнювати бюджет для війни в Україні.

Крім того, диктатори Росії, Китаю та КНДР вичікують зручного моменту, щоб використати відволікання США на Близький Схід для просування своїх інтересів у Європі чи навколо Тайваню.