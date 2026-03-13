Китай и Россия открыто пошли против США из-за Ирана: в ООН разгорелся конфликт

Заседание Совета Безопасности ООН 12 марта / © Getty Images

В Совете Безопасности ООН 12 марта вспыхнул острый спор из-за ядерной программы Ирана. Россия и Китай открыто выступили против США, пытаясь заблокировать санкционный контроль над Тегераном.

Об этом пишет Reuters.

США вместе с западными партнерами вступили в острую дискуссию с Россией и Китаем по иранской ядерной программе. В Вашингтоне пытались использовать площадку ООН, чтобы дополнительно объяснить причины войны против Ирана, которую Соединенные Штаты начали две недели назад.

Во время заседания Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 государств, Россия и Китай попытались заблокировать обсуждение комитета, отвечающего за контроль и выполнение санкций организации против Ирана. Однако их инициативу не поддержали: 11 стран проголосовали против, две — за, еще две воздержались.

Обвинения со стороны США на Совбезе ООН

Выступая перед членами Совбеза, постоянный представитель США при ООН Майк Уолц обвинил Москву и Пекин в попытках защитить Тегеран, блокируя деятельность так называемого Комитета 1737.

«Все государства-члены ООН должны ввести эмбарго на поставки вооружений Ирану, запретить передачу и торговлю ракетными технологиями, а также заморозить соответствующие финансовые активы», — заявил Уолц.

«Положения ООН, которые планируют восстановить, не являются произвольными. Они имеют узкую направленность и призваны противодействовать угрозе со стороны иранских ядерной, ракетной и обычной военных программ, а также поддержке Ираном терроризма», — добавил постпред США.

По словам дипломата, Россия и Китай не заинтересованы в эффективной работе санкционного механизма, «поскольку хотят защитить своего партнера — Иран — и продолжать оборонное сотрудничество, которое теперь снова запрещено».

Уолц также напомнил, что на прошлой неделе МАГАТЭ подтвердило: Иран остается единственным государством без ядерного оружия, которое производит и накапливает уран, обогащенный до уровня 60%. Кроме того, Тегеран не предоставил агентству доступа к этим запасам.

Выступление России и Китая против США

В свою очередь посол России в ООН Василий Небензя обвинил США и их союзников в раздувании «истерии вокруг якобы планов Ирана создать ядерное оружие», которые, по его словам, не были подтверждены отчетами МАГАТЭ.

«Это было сделано для того, чтобы начать еще одну военную авантюру против Тегерана и спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и за его пределами», — заявил Небензя.

Представитель Китая Фу Цун также резко раскритиковал позицию Вашингтона, назвав США «инициатором» иранского ядерного кризиса. По его словам, Соединенные Штаты «прибегли к откровенному применению силы против Ирана во время переговорного процесса, что сделало дипломатические усилия напрасными».

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани позже заявил журналистам, что ядерная программа страны якобы «всегда имела исключительно мирный характер», и Тегеран не признает никаких попыток повторно ввести против него санкции.

Британия и Франция за санкции против Ирана

Великобритания и Франция во время заседания Совета Безопасности заявили, что возобновление санкций против Ирана является оправданным из-за нежелания Тегерана развеять беспокойство относительно своей ядерной программы.

Французская сторона также подчеркнула, что МАГАТЭ больше не может гарантировать мирный характер иранской ядерной программы, а имеющиеся запасы ядерного материала, по оценкам, могут быть достаточными для создания примерно 10 ядерных боеприпасов.

Заметим, президент США Дональд Трамп использует тему иранской ядерной программы как аргумент в пользу военной операции против Ирана. В этом месяце он заявил, что Тегеран мог получить ядерное оружие уже через две недели, если бы Соединенные Штаты не нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам в июне. В то же время источники отмечают, что такие утверждения не подтверждаются оценками американской разведки.

Война в Иране — позиции России и Китая

Заметим, издание Express пишет, что обострение конфликта между США, Израилем и Ираном поставило мир на грань Третьей мировой войны, а эксперты называют нынешнюю геополитическую ситуацию самой опасной за последние десятилетия. Несмотря на заявления Трампа о близкой победе, боевые действия расширились, а блокирование Ираном Ормузского пролива вызвало энергетический кризис, что больно бьет по Западу.

Россия и Китай пока сохраняют нейтралитет, руководствуясь собственными прагматическими интересами. Пекин избегает вмешательства, чтобы не сорвать будущие торговые договоренности с Трампом и сохранить стабильность поставок нефти, будучи готовым работать даже с новым иранским режимом. Москва же получает прямую экономическую выгоду от дефицита топлива на рынке и роста цен, что позволяет президенту РФ Владимиру Путину наполнять бюджет для войны в Украине.

Кроме того, диктаторы России, Китая и КНДР выжидают удобного момента, чтобы использовать отвлечение США на Ближний Восток для продвижения своих интересов в Европе или вокруг Тайваня.