Интервью Лаврова на французском ТВ вызвало шквал критики

Сергей Лавров / © Associated Press

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова на французском телеканале «France 2» вызвало критику.

Об этом пишет France 24.

Во время разговора министра с журналисткой прозвучали пропагандистские заявления без должного оппонирования. Также вызвали возмущение действия журналистки, давшей Лаврову возможность распространить российские тезисы.

В ходе интервью Лавров комментировал вопросы международной политики и войны. В частности, говоря о помощи Ирану в войне против США и Израиля, он заявил, что Россия якобы «защищала международное право». Также он утверждал, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам.

На это отреагировал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он подверг критике это интервью, заявив, что во время него Лавров «смог спокойно разворачивать свою пропаганду».

Критика интервью также прозвучала со стороны Украины.

«Я думаю, что сегодня многие люди, для которых ценности действительно важны, задают себе вопрос: какой смысл давать трибуну обычному фашисту и военному преступнику?» — написал в социальной сети X посол Украины в Париже Вадим Омельченко.

Напомним, 16 марта Лавров заявил, что Украина якобы не готова к переговорам, поэтому Россия будет продолжать войну до достижения своих целей. По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы неоднократно подтверждал приверженность Москвы «переговорному решению», но из-за позиции Киева оккупанты планируют действовать силовым путем.

Как известно, Кремль отрицает удары по украинцам, инфраструктуре, больницам, школам.