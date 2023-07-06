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Применит ли Путин ядерное оружие: бывший посол США в РФ оценил угрозу

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Применит ли Путин ядерное оружие: бывший посол США в РФ оценил угрозу

В США прокомментировали ядерную угрозу со стороны РФ. / Фото: ТСН.ua

Салливан признал, что Путин уже поступал иррационально, поэтому от него можно ждать его угодно.

Бывший посол США в России Джон Салливан считает применение Россией ядерного оружия крайне маловероятным.

Об этом заявил в интервью Washington Post, передает ВВС.

"Думаю, что крайне маловероятно, что Путин применит какое-то ядерное оружие в Украине, а тем более против кого-то из союзников США по НАТО. Почему я так говорю? Потому что я считаю, что это будет иррационально: это не улучшит положение Путина ни в контексте "специальной военной операции", ни в смысле поддержки со стороны стран, на которые он полагается, прежде всего Китая", – считает дипломат.

Салливан сослался на статью в Financial Times о том, что глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег Путина от применения ядерного оружия.

В то же время Салливан признал, что хотя применение ядерного оружия было бы иррациональным, Путин уже поступал иррационально. Главный пример этого – вторжение в Украину.

Ранее белорусский доброволец предположил, что Путин может применить ядерку из Беларуси и обвинит Лукашенко с Пригожиным.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что угроза использования Путиным ядерного оружия реальна.

5 июля руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС понемногу падает.

Однако 6 июля на крыше ЗАЭС спутник зафиксировал новые объекты. Также на крышах энергоблоков ЗАЭС россияне установили пулеметные гнезда.

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