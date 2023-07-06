Тарифы по платежам через терминалы могут возрасти после 1 августа: с чем это связано

Стоимость платежей для клиентов может возрасти на несколько гривен.

После введения Нацбанком обязательной верификации номера мобильного телефона при транзакциях через терминалы самообслуживания тарифы за платежи могут возрасти. Владельцы терминалов вынуждены будут возмещать расходы на связь.

Такое мнение высказал СЕО торговой сети City24 Дмитрий Гриша в комментарии The Page.

"Стоимость платежей для клиентов может вырасти на несколько гривен. Если раньше размер комиссии был 12 гривен, то может повыситься до 13-14”, – предположил он.

Окончательного решения о пересмотре тарифов еще нет, однако, по словам специалиста, отправлять смс-сообщения по платежу – это большие затраты для бизнеса.

"Особенно если учесть еще и другие расходы: покупку и обслуживание серверов, дополнительное оборудование, мониторинг транзакций", — пояснил Дмитрий Гриша.

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По его мнению, удорожание коснется всех основных платежей в терминалах.

Как известно, Национальный банк Украины с 1 августа 2023 г. вводит обязательное условие, предусматривающее верификацию номера мобильного телефона во время проведения транзакций через терминалы самообслуживания.

Без верификации можно будет:

оплачивать коммунальные платежи (квартплату и коммунальные услуги, стационарную телефонную связь, телевидение, электроэнергию, газ, интернет, охрану);

оплачивать билеты на железнодорожные перевозки (включая пригородные);

оплачивать проезд в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплачивать проезд в маршрутках;

пополнять проездные и транспортные карты для проезда в городском и пригородном транспорте;

платить налоги, штрафы, административные услуги, сборы и другие платежи в бюджет.

Напомним, Национальный банк Украины поддерживает сохранение текущих "военных" ставок комиссий международных платежных систем и банков за проведение безналичных расчетов.

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