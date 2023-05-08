Когда начнут расти зарплаты украинцев — прогноз НБУ

В 2023 году зарплаты украинцев повысятся благодаря дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе в условиях высоких рисков.

Уровень средней номинальной зарплаты в Украине в этом году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, – на 3,7%.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

Как прогнозирует НБУ, в 2023 году зарплаты украинцев повысятся благодаря дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе в условиях высоких рисков. Также на уровень зарплат будет оказывать влияние мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

"После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих, в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В этой связи ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы", — говорится в прогнозе.

Также в Нацбанке считают, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные – на 5,7%, в 2025 году номинальные на 12,4%, реальные – на 4,3%.

Ранее стало известно, что трудоустроенные пенсионеры, которые вышли на пенсию со стажем в 35 лет и имели выплату около 7 тысяч гривен, могут рассчитывать на перерасчет в 1 200 гривен.

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