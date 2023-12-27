Якому знаку зодіаку пощастить 28 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 28 грудня?

День загальної гармонії, коли у світі все тихо і спокійно, а на душі – лад та умиротворення. В цьому його сила і водночас слабкість: його енергетика надто тонка, тому її дуже легко зруйнувати – різким рухом, грубим словом і навіть недоброзичливою – наприклад, заздрісною – думкою. Саме тому важливо утримуватися від будь-якого негативу, навіть якщо до нього змушуватимуть обставини – це зробить світ кращим, а людей – добрішими.

Діва

Дівам – незважаючи на те, що представників цього знака можна назвати домосидами – зірки наполегливо радять вирушити в подорож. Незалежно від того, буде вона далекою і тривалою чи близькою й короткою, умови для пересування складуться максимально сприятливі – без будь-яких перешкод і зволікань, як-от затримка рейсу або плутанина у бронюванні готелю. Тож потрібно на якийсь час залишити звичну обстановку і вирушити на пошук пригод, спогади про які виявляться найприємнішими.

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