Сегодня, 28 декабря, в Украине объявлена полномасштабная тревога.

"Ракетная опасность по всей территории Украины, взлет МиГ-31К", — сообщили в Воздушных силах.

Не покидайте укрытие до окончания воздушной тревоги.

Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.

Читайте, что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу.

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