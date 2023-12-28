Пройдите в ближайшее укрытие.
Сегодня, 28 декабря, в Украине объявлена полномасштабная тревога.
"Ракетная опасность по всей территории Украины, взлет МиГ-31К", — сообщили в Воздушных силах.
Не покидайте укрытие до окончания воздушной тревоги.
Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.
Читайте, что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу.
Читайте также: