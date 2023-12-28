Москва прискорює вишкіл молодших офіцерів: у ГУР пояснили чому

За інформацією ГУР, тих, хто пройшов прискорену підготовку, одразу відправляють на фронт до України.

Кремль намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів через втрати на фронті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Таке рішення москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України. Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт", - йдеться у повідомленні.

З метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків із окупованих територій України.

"Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік ― підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні", - попередили в ГУР.

Нагадаємо, Генштаб назвав втрати ворога у війні в Україні станом на 28 грудня 2023.

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