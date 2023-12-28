Справа рук спецслужб РФ: ворог готує інформаційну спецоперацію проти ДБР

Спецслужби РФ готують проти ДБР масштабну медійну спецоперацію з дискредитації роботи відомства.

Про це повідомляє ДБР.

Як зазначають у відомстві, підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну інформаційну спецоперацію. За завданням спецслужб РФ вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо.

"Через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та "перекрученої" інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про підозрюваних

Злочинців, які працювали на ворога, ДБР та СБУ викрили у листопаді 2023 року. До складу організації входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Також встановили причетність двох чинних працівників головного управління генерального штабу збройних сил РФ.

"Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО", - кажуть у ДБР.

Усі фігуранти отримали підозру у державній зраді. Наразі нардеп перебуває під вартою без права внесення застави. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубинського.

Нагадаємо, ДБР викрило чергових зрадників, які допомагали російським окупантам.

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