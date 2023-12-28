Дело рук спецслужб РФ: враг готовит информационную спецоперацию против ДБР

Спецслужбы РФ готовят против ДБР масштабную медийную спецоперацию по дискредитации работы ведомства.

Об этом сообщает ДБР.

Как отмечают в ведомстве, подозреваемые в государственной измене члены преступной организации готовят против Государственного бюро расследований масштабную информационную спецоперацию. По заданию спецслужб РФ они планируют распространить фейки о ходе досудебного расследования в отношении них, рассказывать о якобы политических преследованиях и т.п.

"Из-за сомнительных источников в средствах массовой информации запланировано распространение не правдивой и "искаженной" информации для нивелирования доказанных следствием фактов и полученных доказательств", — говорится в сообщении.

Что известно о подозреваемых

Преступников, работавших на врага, ДБР и СБУ разоблачили в ноябре 2023 года. В состав организации входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экспрокурор. Также установили причастность двух работающих работников главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ.

"Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО", — говорят в ДБР.

Все фигуранты получили подозрение в государственной измене. Понятно, что нардеп находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, ДБР разоблачило очередных предателей, помогавших российским оккупантам.

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